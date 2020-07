ANB profil

1. Geltungsbereich

Der Nutzung sämtlichen Leistungen und Services, welche die Profil Redaktion GmbH auf ihren Online-Plattformen, insbesondere auf profil.at erbringt, liegen die gegenständlichen Allgemeinen Nutzungsbedingungen ("ANB") in der jeweils gültigen Fassung zugrunde.

Das Nutzungsverhältnis kommt mir der Nutzung einer der Plattformen des Profils zustande.

2. Urheberrechte

Die Online-Plattformen stehen in ihrer Gesamtheit und in ihren Teilen im Eigentum von Profil und sind urheberrechtlich geschützt.

3. Werbung und Nutzungsentgelt

Die Nutzung der Online-Plattformen (insbesondere profil.at) ist wenn der Nutzer die Verwendung von Cookies gemäß der Datenschutzerklärung gestattet bzw. diese zustimmt, kostenfrei. Aus der kostenlosen Bereitstellung einer Plattform kann der Nutzer jedoch keinen Rechts­anspruch für die Zukunft ableiten. Profil behält sich vor Online-Plattformen jederzeit einzustellen oder einzuschränken sowie einen Nutzer ohne Angabe von Gründen zu sperren.

Die unentgeltliche Bereitstellung der Online-Plattformen mit redaktionellen Inhalten basiert auf der Finanzierung durch Werbeeinnahmen. Nur so können wir die redaktionelle Arbeit und technische Bereitstellung der Inhalte ermöglichen. Wir erteilen die Zustimmung zur privaten Nutzung des Angebots durch dessen Abruf und (temporäre) Vervielfältigung in ihrem Endgerät ausschließlich unter der Bedingung, dass Sie als Nutzer keine Werbeblocker verwenden um Werbeeinschaltungen auszublenden. Sollten in Ihrem Browser ein Werbeblocker installiert worden sein, verpflichten Sie sich, diesen beim Besuch unseres Portals zu deaktivieren.

Wenn der Nutzer die Online-Plattformen (insbesondere profil.at) werbefrei und ohne die Verwendung von Cookies (ausgenommen Native Advertising (Advertorials), Pre-Rolls und Analysecookies) nutzen möchte, so ist auch dies möglich, setzt aber den Abschluss eines entsprechenden (kostenpflichtigen) Abos voraus.

4. Widerruf

Es steht Ihnen jederzeit frei Ihre Zustimmung gemäß Punkt 3. ohne Angabe von Gründen mittels Email an [email protected] zu widerrufen. Ihr Widerruf gilt für die Zukunft, das heißt, dass von diesem Zeitpunkt an keine Cookies mehr an sie ausgespielt werden. Die bereits in Ihrem Browser gespeicherten Cookies betrifft das aber nicht, diese müssten Sie selbst löschen. Bitte beachten Sie, dass vom Zeitpunkt Ihres Widerrufs nur noch eine werbe- und cookiefreie Nutzung unserer Onlineangabe möglich ist, sodass dementsprechend ein kostenpflichtiges Abo abzuschließen wäre, wenn sie diese weiter nutzen möchten.

5. Verfügbarkeit

Profil erbringt sämtliche Services jeweils nach Maßgabe der bestehenden technischen, wirtschaftlichen, betrieblichen und organisatorischen Möglichkeiten. Der Nutzer nimmt zur Kenntnis, dass die von Profil angebotenen Plattformen auch unter Einbeziehung dritter Netzbetreiber angeboten werden. Die Verfügbarkeit der Plattformen ist deshalb von der technischen Bereitstellung fremder Dienste abhängig, auf die Profil keinen Einfluss hat. Profil leistet keine Gewähr für allfällige Unterbrechungen, Störungen, Verspätungen, Löschungen, Fehlübertragungen oder einen Speicherausfall in Zusammenhang mit der Inanspruchnahme der Online-Plattformen.

6. Links

Soweit Profil mit Links den Zugang zu Online- Services dritter Personen ermöglicht, ist Profil für die dort enthaltenen fremden Inhalte nicht verantwortlich. Profil macht sich die verlinkten Inhalte nicht zu Eigen. Sollten Links auf rechtswidrige Inhalte verweisen, bitten wir dies an [email protected] zu melden.

7. Gewährleistung

Profil leistet ausschließlich für entgeltliche Nutzungen Gewähr nach den Bestimmungen der §§ 922 ff ABGB. Für redaktionelle Inhalte wird keinerlei Gewähr geleistet.

8. Haftung

Die Haftung von Profil und die seiner Organe, Angestellten, Auftragnehmer oder sonstigen Erfüllungsgehilfen ("Personen") ist im Grunde nach auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit beschränkt; die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht für Personenschäden und Schäden an Sachen, die Profil zur Bearbeitung übernommen hat. Soweit die Haftung von Profil ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung ihrer "Personen".

9. Datenschutz und Cookies

9.1 Profil verwendet zur Übertragung von Daten von seinen Online-Portalen zu den Geräten seiner Nutzer das HTTPS Protokoll. HTTPS wird zur Herstellung von Vertraulichkeit und Integrität in der Kommunikation zwischen Webserver und Webbrowser (Client) im World Wide Web verwendet. Dies wird u. a. durch Verschlüsselung und Authentifizierung erreicht. Ohne Verschlüsselung sind Daten, die über das Internet übertragen werden, für jeden, der Zugang zum entsprechenden Netz hat, als Klartext lesbar. Mit der zunehmenden Verbreitung von offenen (d. h. unverschlüsselten) WLANs nimmt die Bedeutung von HTTPS zu, da damit die Inhalte unabhängig vom Netz verschlüsselt werden können.

Die Authentifizierung dient dazu, dass beide Seiten der Verbindung beim Aufbau der Kommunikation die Identität des Verbindungspartners überprüfen können. Dadurch sollen Man-in-the-Middle-Angriffe und teilweise auch Phishing verhindert werden.

9.2 Profil verwendet " Cookies", das sind Textdateien, die auf dem Gerät des Nutzers beim Besuch einer Online-Plattform gespeichert werden. Diese Cookies ermöglichen Profil, den Nutzer bei einem neuerlichen Besuch der Plattform wiederzuerkennen. Beim Besuch der Online-Plattformen von Profil werden auch Cookies von Drittanbietern gesetzt. Näheres dazu finden Sie in der Datenschutzerklärung

9.3 Verwendung Social Plug-Ins

Um unseren Usern die Möglichkeit zu geben unsere Inhalte auf Social Media Plattformen zu teilen, stellen wir auf unserer Website Social Plug-Ins zur Verfügung. Eine Verbindung zu den Social Media Plattformen wird erst nach aktiver Handlung (Klick auf den jeweiligen Teilen-Button) hergestellt. Profil hat weder Einfluss, Kenntnis noch Zugriff auf Daten, die von Social Media Portal verarbeitet werden. Die Zuordnung des Websitebesuchs zum persönlichen Social Media Profils kann durch vorherigen Logout im Social Media Profil vermieden werden.

Weitere Informationen finden Sie auf den Datenschutzseiten der Social Plug-Ins:

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Twitter: https://twitter.com/en/privacy

Xing: https://xing.com/settings/privacy

Whatsapp: https://www.whatsapp.com/legal/

Flipboard: https://de-de.about.flipboard.com/privacy/

Pocket: https://getpocket.com/privacy

9.5 Einbindung von Content von Drittanbietern:

Vimeo: Auf manchen unserer Seiten werden Inhalte von Vimeo eingebettet. Weitere Infos.

Twitter: Auf manchen unserer Seiten werden Inhalte von Twitter eingebettet. Weitere Infos.

Facebook: Auf manchen unserer Seiten werden Inhalte von Facebook eingebettet. Weitere Infos.

Instagram: Auf manchen unserer Seiten werden Inhalte von Instagram eingebettet. Weitere Infos.

Google Maps: Auf manchen unserer Seiten werden Inhalte von Google Maps eingebettet. Weitere Infos.

Youtube: Auf manchen unserer Seiten werden Inhalte von Youtube eingebettet. Weitere Infos.

Pinterest: Auf manchen unserer Seiten werden Inhalte von Pinterest eingebettet. Weitere Infos.

Opta: Auf manchen unserer Seiten werden Inhalte von Opta eingebettet. Weitere Infos.

Pinpoll: Auf manchen unserer Seiten werden Umfragen von Pinpoll eingebettet. Weitere Infos.

Datawrapper: Auf manchen unserer Seiten werden Datenvisualisierungen von Datawrapper eingebettet. Weitere Infos.

Rawr: Auf manchen unserer Seiten werden Datenvisualisierungen von Rawr eingebettet. Weitere Infos.

Riddle: Auf manchen unserer Seiten werden Elemente von Riddle eingebettet. Weitere Infos.

Soundcloud: Auf manchen unserer Seiten werden Inhalte von Soundcloud eingebettet. Weitere Infos.

Walls.io: Auf manchen unserer Seiten werden Inhalte von walls.io eingebettet. Weitere Infos.

Typeform: Auf manchen unserer Seiten werden Inhalte von Typeform eingebettet. Weitere Infos.

Infogram: Auf manchen unserer Seiten werden Inhalte von Infogram eingebettet. Weitere Infos.

23degrees: Auf manchen unserer Seiten werden Inhalte von 23degrees eingebettet. Weitere Infos.

10. Eingestellter bzw. bereitgestellter Content

10.1 Profil stellt seinen Nutzern in ihren Plattformen Möglichkeiten zur Verfügung, Inhalte wie beispielsweise Fotos, Texte, Grafiken, Videos etc. ("Content") einzustellen und damit in einem interessierten Forum zu veröffentlichen. Für den Content ist der jeweilige Nutzer selbst verantwortlich. In Bezug auf diesen Content kommt dem Profil dabei die Rolle eines rein technischen Verbreiters/Hosts zu, der auf den verbreiteten Content der Nutzer keinen Einfluss nimmt und diese auch nicht beaufsichtigt. Eine Verantwortlichkeit von Profil kann gemäß § 16 Abs 1 ECG erst dann eintreten, wenn Profil von einem rechtswidrigen Content Kenntnis hat und diesen nicht unverzüglich nach Kenntniserlangung entfernt/sperrt. Sollte Content nach Ansicht des Nutzers Rechte oder Gesetze verletzen, bitten wir das an redaktion@profil.at zu melden.

10.2 Der Nutzer räumt Profil für die Dauer der jeweils geltenden gesetzlichen Schutzfrist an den von ihm eingestellten Content ein geographisch und sachlich unbeschränktes, übertragbares, nicht- exklusives Verwertungs-, Nutzungs- und Bearbeitungsrecht, insbesondere zu Zwecken der Abrufbarhaltung, Veröffentlichung und Verbreitung über Online-Plattformen und zur Verwertung in der Printausgabe von Profil, ein. Die Rechte umfassen insbesondere auch die Verwertung des Contents zur Bewerbung der Plattform, von Produkten und Dienstleistungen und zu Berichterstattungszwecken.

10.3 Profil ist nicht verpflichtet, die Inhalte abrufbar zu halten. Profil kann den Content des Nutzers jederzeit zurückweisen, an einem anderen Ort veröffentlichen, kürzen oder löschen.

10.4 Der Nutzer garantiert Profil ausdrücklich, keinen Content einzustellen, dessen Bereitstellung, Veröffentlichung oder Nutzung gegen geltendes Recht verstößt oder Rechte Dritter (insbesondere Urheberrechte und Persönlichkeitsrechte) verletzt. Ausdrücklich untersagt ist die Einstellung von rassistischen, pornographischen, menschenverachtenden, beleidigenden und gegen die guten Sitten verstoßenden Contents.

Soweit der eingestellte Content personenbezogene Daten enthält, haftet der Nutzer dafür, dass die Weitergabe an Profil (und die damit verbundene Verarbeitung) gesetzeskonform ist. Es ist jedenfalls unzulässig besondere Kategorien personenbezogener Daten („sensible Daten“) im Rahme dessen zu übermitteln. Sollte Profil davon Kenntnis erlangen, würden diese Daten sofort gelöscht werden.

Behauptet ein Dritter plausibel, durch den Inhalt in seinen Rechten verletzt worden zu sein, so ist Profil berechtigt, aber nicht verpflichtet, die über den Nutzer gespeicherten personenbezogenen Daten bekannt zu geben.

11. Affiliate Links

Auf den Websites des Profils kommt auch Affiliate Marketing zum Einsatz. Dafür werden Produkte und Dienstleistungen fremder Unternehmen beworben wofür Profil bei qualifizierten Verkäufen eine Abgeltung erhält. Kommt in einem Artikel Affiliate Marketing zum Einsatz bzw werden Affiliate Links gesetzt, wird dies durch einen ausdrücklichen Hinweis deutlich gemacht. Die Artikel entstehen dennoch in jedem Fall in redaktioneller Unabhängigkeit.



Profil ist weder Hersteller noch bringt es die der Affiliate Marketing Partner Produkte und Dienstleistungen in irgendeiner Form in Verkehr. Es werden keine Bestellungen, Kundenanfragen, etc. für die Produkte und Dienstleistungen der Affiliate Marketing Partner entgegen­genommen oder weitergeleitet.



Profil hat auf die Produkte und Dienstleitungen seiner Affiliate Marketing Partner keinen Einfluss und übernimmt dafür auch keinerlei Haftung. Ebenso wenig haftet Profil für die Qualität, Verfügbarkeit oder Preisgestaltung der angebotenen Produkte und Dienstleistungen. Die Beschreibung der Produkte und Dienstleistungen durch die Affiliate Marketing Partner erfolgt in deren alleiniger Verantwortlichkeit. Profil hat darauf keinen Einfluss und schließt auch dafür jegliche Haftung aus.



Profil verarbeitet im Rahmen von Affiliate Marketing keine personen­bezogenen Daten.

12. Laufzeit/Kündigung

Das Nutzungsverhältnis zwischen Profil und dem Nutzer wird grundsätzlich auf unbestimmte Zeit eingegangen und kann von jeder Vertragspartei mit sofortiger Wirkung gekündigt werden. Im Falle der Vertragsbeendigung - aus welchem Rechtsgrund immer - bleiben allfällige zuvor eingeräumte Nutzungsrechte an dem eingestellten Content des Nutzers unberührt.

13. Registrierung

13.1 Profil lädt den Nutzer, der mindestens 18 Jahre alt sein muss, ein, sich kostenlos für die erweiterte Nutzung der Plattformen zu registrieren und anzumelden. Der Nutzer hat zu diesem Zweck die vorgesehene Abfragemaske vollständig und wahrheitsgemäß auszufüllen und akzeptiert ausdrücklich die ANB in der jeweils gültigen Fassung. Mit der Registrierung erklärt der Nutzer verbindlich sein Vertragsangebot zur erweiterten Nutzung der Plattformen, das von Profil durch Übermittlung einer Registrierungsbestätigung per E- Mail angenommen werden kann. Profil ist berechtigt, das Angebot des Nutzers zur Freischaltung ohne Angabe von Gründen abzulehnen.

13.2 Der Nutzer stimmt ausdrücklich zu, dass Profil die personenbezogenen Daten zum Zwecke der Bereitstellung des Zuganges zu den Plattformen, zur Analyse des Nutzungsverhaltens, für die Zusendung von Werbeinhalten und für sonstige Marketingmaßnahmen für eigene und fremde Zwecke der Werbekunden und im Rahmen der bestehenden Gewerbeberechtigung des Verlages "Adressverlag und Direktmarketing" zur Vorbereitung und Durchführung von Marketingaktionen Dritter ("Marketingzwecke") verarbeitet und zu diesem Zweck auch verwendet.

13.3 Mit seiner Registrierung nimmt der Nutzer zudem zustimmend zur Kenntnis, dass die im Rahmen der Registrierung eingegebenen Nutzerdaten im Auftrag des Profils von der Piano Software Inc., One World Trade Center Suite 46D, New York, NY 10007 (in Folge „Piano“) verarbeitet werden und für den Fall, dass der Nutzer auch Produkte der Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co KG (in Folge „ Mediaprint“) bezieht und/oder über ein Benutzerkonto bei der Mediaprint verfügt, die Verarbeitung auch gemeinsam mit der Mediaprint mit Hilfe des gemeinsamen Auftragsverarbeiters Piano erfolgen kann. Im Detail wird hierzu auf die Datenschutzrichtlinie des Profil Medienhauses verwiesen.

13.4 Profil weist den Nutzer darauf hin, dass diese datenschutzrechtliche Zustimmungserklärung jederzeit widerrufen werden kann:

Profil Redaktion GmbH

1190 Wien, Leopold Ungar Platz 1

[email protected]

Der Widerruf bewirkt die Unzulässigkeit der weiteren Verwendung der personenbezogenen Daten. Zur Vermeidung von Missverständnissen weist Profil den Nutzer aber darauf hin, dass in diesem Fall Profil berechtigt bleibt, über die Daten noch so weit zu verfügen, als sie zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen noch erforderlich sind (§ 8 Abs 3 Z 4 DSG 2000).

14. Gewinnspiele

Veranstaltet Profil ein Gewinnspiel, so liegen diesem, sofern nichts Anderes angegeben wird, nachstehende Gewinnspielbedingungen zu Grunde:

Teilnahmeberechtigt sind natürlich Personen mit Wohnsitz im Inland (zusätzliche regionale Beschränkungen werden gesondert angeführt). Mitarbeiter von Profil, der verbundenen Unternehmen und der beim Gewinnspiel kooperierenden Unternehmen sind nicht teilnahmeberechtigt. Profil behält sich das Recht vor, Teilnehmer von der Verlosung auszuschließen, die die Verlosung unlauter (insbesondere durch Mehrfachteilnahmen) beeinflussen oder das versuchen. Die Gewinner werden nach Abschluss des Gewinnspieles ermittelt und per E- Mail, postalisch oder telefonisch benachrichtigt. Eine Barabgeltung des Gewinns und der Rechtsweg sind ausgeschlossen; beim Gewinner personenbezogen anfallende Steuern, Abgaben, Gebühren und Folgekosten trägt dieser selbst. Die Teilnehmer stimmen für den Fall des Gewinnes der Veröffentlichung ihres Namens und allenfalls ihres Lichtbildes zu.

15. Minderjährige und Kinder

Hingewiesen wird darauf, dass sich die Angebote der Profil Redaktion GmbH nicht an Minderjährige unter dem vollendeten 14. Lebensjahr richten. Deren Nutzung ist nur mit Einwilligung und unter Aufsicht der Erziehungsberechtigten gestattet.

16. Sonstiges

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, oder sollte sich in dem Vertrag eine Lücke befinden, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt werden. Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Schriftform. Das gilt auch für ein Abgehen von dem Schriftformerfordernis. Erklärungen per E- Mail, Telefax oder über die Abfragemaske entsprechen der Schriftform. Soweit in diesem Vertrag auf natürliche Personen bezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise. Bei der Anwendung der Bezeichnung auf bestimmte natürliche Personen ist die jeweils geschlechtsspezifische Form zu verwenden.

17. Anwendbares Recht/Gerichtsstand/Erfüllungsort

Auf dieses Vertragsverhältnis findet materielles österreichisches Recht unter Ausschluss der Verweisungsnormen Anwendung. Als Gerichtstand für alle sich mittelbar oder unmittelbar aus dem Vertrag ergebenden Streitigkeiten wird das für 1190 Wien örtlich und sachlich zuständige österreichische Gericht vereinbart. Ist der Nutzer Konsument, gilt dieser Gerichtstand nur dann als vereinbart, wenn er in diesem Gerichtssprengel seinen Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt oder Ort der Beschäftigung hat oder wenn er im Ausland wohnt. Es wird jedenfalls ein Gerichtsstand in Österreich vereinbart. Der Erfüllungsort für die vertragsgegenständlichen Leistungen ist in 1190 Wien.

Stand April 2020